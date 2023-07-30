На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в Чехии заблокировали счета и арестовали имущество российского олигарха Владимира Евтушенкова.

Как сообщает чешский телеканал CT24, имущество российского олигарха в Карловых Варах оценивается более чем в 500 миллионов крон (около 20 миллионов долларов). В числе активов Евтушенкова — пятизвездочный отель Savoy Westend, где раньше часто отдыхали российские политики, артисты и бизнесмены.

Власти Чехии арестовали принадлежащий олигарху отель. Сейчас он работает в ограниченном режиме и не принимает брони, обслуживая только гостей, забронировавших номера до конца июня. Кроме того, финансово-аналитическое управление страны заморозило счета и собственность принадлежащих Евтушенкову чешских фирм на общую сумму 100 миллионов крон (около четырех миллионов долларов).