Чавушоглу заявил, что законопроект об отправке войск в Ливию представят 30 декабря

Законопроект, предоставляющий возможность отправить военных в Ливию, будет направлен в понедельник в Великое национальное собрание Турции (парламент). Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы узнали, что сегодня в течение дня в парламент будет направлен [законопроект по Ливии], подписанный нашим президентом», — приводит его слова Анатолийское агентство.

Ранее источник в Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Тайип Эрдоган, сообщил Анатолийскому агентству, что голосование по данному законопроекту может пройти 2 января.(ТАСС)