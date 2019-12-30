Чавушоглу заявил, что законопроект об отправке войск в Ливию представят 30 декабря

Законопроект, предоставляющий возможность отправить военных в Ливию, будет направлен в понедельник в Великое национальное собрание Турции (парламент). Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы узнали, что сегодня в течение дня в парламент будет направлен [законопроект по Ливии], подписанный нашим президентом», — приводит его слова Анатолийское агентство.

Ранее источник в Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Тайип Эрдоган, сообщил Анатолийскому агентству, что голосование по данному законопроекту может пройти 2 января.(ТАСС)

| 2019-12-30T18:49:44+00:00 30 декабря 2019, 18:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss