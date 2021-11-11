Турция выступает за устранение всех преград на пути сотрудничества тюркоязычных стран. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, обращаясь к участникам VIII заседания глав дипломатий стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в Стамбуле.

Глава турецкой дипломатии вновь поздравил Азербайджан с победой в 44-дневной Отечественной войне и выразил удовлетворение итогами председательства Баку в организации.

«Победа Азербайджана открыла путь к долгосрочному миру и стабильности в нашем регионе», — сказал турецкий министр.

Чавушоглу сравнил тюркоязычные страны с ветвями единого дерева. «Не забывая о своих корнях, и развивая сотрудничество, наши страны укрепят позиции на международной арене», — уверен глава турецкой дипломатии.

Чавушоглу привлек внимание к росту значимости азиатского региона в мировой политике. Данная тенденция в мировой политике возлагает на нашу организацию дополнительную ответственность, отметил министр.

Глава МИД Турции сообщил, что в повестке предстоящего саммита лидеров Тюркского совета значатся важные вопросы. «В первую очередь, будет обсужден статус наблюдателя Туркменистана в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Это позволит организации охватить все тюркоязычные государства», — сказал Чавушоглу.

Кроме того, того планируется изменить название организации на Организацию тюркских государств.

Будет обновлен устав Совета аксакалов Тюркского совета, а также утверждена Концепция-2040.

Концепция, подготовленная по инициативе первого президента Казахстана, почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева, формирует рамки сотрудничества на период до 2040 года, пояснил Чавушоглу.

«Нас должны объединять не только исторические и культурные корни, но и видение дальнейшего развития», — подчеркнул турецкий министр.

По словам Чавушоглу, тюркоязычные страны должны определять развитие процессов, а не реагировать на них. «Это возможно лишь при наличии механизмов оперативного принятия решений», — сказал министр.

Глава МИД Турции также отметил значимость устранения барьеров на пути экономического сотрудничества стран-членов организации.

Заседание глав МИД предваряет саммит лидеров Тюркского совета, в котором примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В числе участников предстоящего саммита также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.