Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал процесс нормализации отношений с Арменией.

В интервью TRT Haber он сказал, что процесс нормализации с Арменией не вызывает каких-либо беспокойств в Азербайджане.

«Напротив, Азербайджан поддерживает процесс нормализации отношений Турции с Арменией. Мы не предпринимали и не предпримем никаких шагов без консультации и координации с Азербайджаном. Азербайджан также выбирает наши прямые контакты с Арменией. Нам нужно обсудить некоторые вопросы путем прямых контактов. Проблема, существующая на Южном Кавказе, решилась победой Азербайджана в Карабахской войне. После этого необходимо добиться мира в регионе, должно быть сотрудничество. Мы должны работать для экономического роста региона, реализуя важные проекты. И для этого все страны должны мыслить одинаково. Здесь Турция не должна быть отстранена от процесса. Это включает в себя и Армению. Есть урок, извлеченный из карабахской победы, а также возможности. Необходимо правильно оценить возможности, которые возникают в регионе. Мы сделали позитивные месседжи сразу после войны. Если Армения извлечет уроки, мы предпримем шаги для стабильности региона, нормализуем отношения», — подчеркнул глава МИД.