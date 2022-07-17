Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции и Ирана Мевлюта Чавушоглу и Хосейна Амира Абдоллахияна.

Как сообщает агентство ИРНА, в ходе беседы министры обсудили политические отношения между двумя странами и запланированный на 18 июля официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Иран.

Отметим, завтра Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Тегеран. Визит состоится по приглашению Президента Ирана Ибрахима Раиси. Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Ибрахимом Раиси и 19 июля в рамках Астанинского формата с Президентом России Владимиром Путиным.

Отметим также, что в рамках Астанинского формата по урегулированию сирийского кризиса 19 июля в Тегеране состоится встреча президентов Турции, России и Ирана.