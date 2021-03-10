Чавушоглу и Лавров проводят переговоры в аэропорту Катара

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу встретились в аэропорту столицы Катара — Дохи. Они проводят там переговоры, передает РИА «Новости».

Как сообщается, глава МИД РФ прилетел в Доху из Эр-Рияда, а турецкий министр — из Бишкека.

«Где мой сувенир из Киргизии?» — пошутил Лавров, приветствуя Чавушоглу.

Он также спросил у своего турецкого коллеги, смотрел ли тот трансляцию запуска строительства нового блока АЭС «Аккую».

Чавушоглу ответил ему, что «чуть-чуть» видел это. «Я уже должен был улетать из Бишкека, поэтому застал только кусочек», — сказал Лаврову глава МИД Турции.

После этого два министра продолжили переговоры в закрытом для прессы режиме.

10 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Таийп Эрдоган приняли участие в закладке фундамента третьего энергоблока АЭС «Аккую».

| 2021-03-10T21:56:03+04:00 10 марта 2021, 22:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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