Чавушоглу и Лавров проводят переговоры в аэропорту Катара

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу встретились в аэропорту столицы Катара — Дохи. Они проводят там переговоры, передает РИА «Новости».

Как сообщается, глава МИД РФ прилетел в Доху из Эр-Рияда, а турецкий министр — из Бишкека.

«Где мой сувенир из Киргизии?» — пошутил Лавров, приветствуя Чавушоглу.

Он также спросил у своего турецкого коллеги, смотрел ли тот трансляцию запуска строительства нового блока АЭС «Аккую».

Чавушоглу ответил ему, что «чуть-чуть» видел это. «Я уже должен был улетать из Бишкека, поэтому застал только кусочек», — сказал Лаврову глава МИД Турции.

После этого два министра продолжили переговоры в закрытом для прессы режиме.

10 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Таийп Эрдоган приняли участие в закладке фундамента третьего энергоблока АЭС «Аккую».