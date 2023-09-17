Член политбюро правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов) Хузам аль-Асад заявил, что переговоры все еще продолжаются между саудовской и йеменской сторонами, они проходят в положительной атмосфере. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это первые прямые переговоры при посредничестве султаната Омана, которые ведутся в Эр-Рияде, два предыдущих раунда состоялись в Маскате и Сане. Во время первого этапа переговоров, который прошел во время Рамадана весной этого года, саудовская делегация приезжала в столицу Йемена Сану.

Он подчеркнул, что текущий раунд переговоров станет последним.

«Это последний шанс для саудовского режима, который всегда терпит неудачу в усилиях установить мир… Все раунды прошли при посредничестве Омана без какого-либо участия ООН, которая, к сожалению, играла отрицательную роль поджигателя войны на протяжении всех восьми лет агрессии и блокады Йемена», — подчеркнул аль-Асад.