Частичное решение проблемы

Всегда приятно слышать о том, что чья-то большая проблема решена. Вдвойне приятно, если к ее решению ты приложил руку. Итак, 29 августа «Зеркало» опубликовало статью под названием «Длинный клубок проблем. Кто их создает?». В ней говорилось о том, что сотрудникам ООО «Azalternativenerji» 5 месяцев не выдавали зарплату.

Доведенные до отчаяния люди объявили голодовку и сфотографировались с плакатами, распространив фотографии в соцсетях. Их общее число составляет 250 человек. Плюс, еще 100 человек работают в Государственном агентстве по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ABEMD), в состав которого и входит ООО «Azalternativenerji». Учредителем последнего является Государственный комитет по имуществу.

Так вот, как нам стало известно из собственных источников, проблема частично решена. Говоря конкретнее, в среду на счет ООО «Azalternativenerji» со стороны Министерства финансов была перечислена вся, необходимая для полного погашения долгов по зарплате, сумма. Деньги уже розданы работникам предприятия. казалось бы, это очень хорошая новость.

Но, в реальности, проблема решена лишь частично. Ведь, ABEMD было ликвидировано. Да, ООО «Azalternativenerji» продолжает функционировать. Это и объяснимо — большое количество объектов, находящихся на балансе ООО «Azalternativenerji» нужно поддерживать в рабочем состоянии. Ведь речь идет о стратегически важных объектах, на которых ежесекундно идет процесс выработки электроэнергии, контроль за которым и осуществляет ООО “Azalternativenerji». Это ветряные мельницы, солнечные панели и иные виды средств для выработки возобновляемой энергии.

И тут , по имеющимся у нас данным, активно ведутся разговоры о том, что на базе ООО «Azalternativenerji» будет создана новая структура. Причем, ее создание намечено на следующий уже месяц. В какой форме она будет функционировать, будут ли сокращения или все работники пока еще существующего ООО «Azalternativenerji» сохранят свои рабочие места? Ответа на этот вопрос пока не знает никто. А это, чисто теоретически, означает, что мы однажды вновь можем услышать об акциях протеста и о недовольных сложившейся ситуацией. А жаль…