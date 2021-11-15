Лидер крупнейшей партии оппозиции Грузии призвал сторонников расшатывать правящий режим до обрушения.

Руководство Грузии так и не пошло на примирение с оппозицией, заявил председатель партии экс-президента страны Михеила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанор Мелия 13 ноября, выступая на протестном митинге в Тбилиси.

Он прокомментировал обнародованный ранее видеоролик с кадрами того, как охранники несут сопротивляющегося Саакашвили в палату в тюремной больнице. Лидер ЕНД призвал сторонников к большей активности.

«Если мы действительно сердцем хотим, чтобы нам не показывали убийство людей, тогда действительно пора выходить на улицу. Если мы действительно хотим, чтобы здесь, в этой стране не глумились над достоинством, пора выходить на улицу», — сказал лидер оппозиции.

Мелия заявил, что на улицы ежедневно должны выходить тысячи протестующих, чтобы не давать покоя властям. На 14 ноября объявлены новые протестные акции в Тбилиси.

«Давайте будем расшатывать режим, пока он не обрушится», — сказал лидер ЕНД в конце выступления.

С 1 ноября ЕНД и еще несколько оппозиционных партий проводят акции протеста в разных городах.

Вопрос в том, насколько велико возмущение масс тем, что власти творят против Саакашвили. Ведь он уже полтора месяца в руках политических противников, которые открыли против него ряд уголовных дел, но до сих пор ни по одному из этих дел ни разу не было проведено ни одного судебного заседания. Хотя сам Саакашвили уже неоднократно заявлял, что готов присутствовать на процессах и защищаться. К тому же все это время он голодает, и состояние его здоровья неуклонно ухудшается. Способны ли все эти факты заставить граждан Грузии активнее выходить на акции протеста и в конце концов довести дело до полного ослабления позиций правящего режима?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

-На данный момент ситуации реальной опасности для властей я не вижу, хотя мы точно можем говорить о сильном напряжении в обществе. Опять же, у Саакашвили и его партии есть сторонники и противники. Это всё граждане Грузии. Часть граждан активно поддерживает Саакашвили, часть — активно поддерживает его арест. Для третьей части — абсолютно неприемлемо то, как власти относятся к бывшему президенту, неприемлемо, что не было честного рассмотрения дел Саакашвили в судах, но и уличная активность для них пока что тоже неприемлема. По поводу судов важно напомнить, что судебные заседания уже давно прошли и по ним вынесены решения. Просто Саакашвили не было на этих судах, потому что он находился за пределами Грузии. Приговоры вынесены. То, что опротестовывает часть общества — это честность этих судов и приговоров, в которую, думаю, мало кто верит, учитывая, что суды в Грузии по-прежнему контролируются политиками, у которых власть.

Говорить о том, что власти что-то сделают под нажимом активистов, пока не приходится, так как принудить уважать волю народа может только народ в большом количестве, который сам выйдет и скажет свое «нет». Кто-то — «нет» аресту Саакашвили или условиям его содержания. Кто-то — «нет» антизападному или недемократическому пути развития страны, где 83% выбирает интеграцию с ЕС. Надо отметить, что пока народ не жаждет громко сказать свое «нет», возможности сотрудничества и тем более интеграции с Западом уверенно улетучиваются. Правящая партия сделала все, чтобы Грузия растеряла всех западных друзей, а сейчас еще и старается максимально радикализировать протест, чтобы подавить его силой и показывать по всем каналам, что Миша и его партия — радикалы-революционеры. Всё очень зыбко и одновременно очень напряженно. Да, сейчас сказать, что для властей есть угроза в лице народного протеста нельзя, но ситуация меняется быстро и предсказать, что будет завтра я не возьмусь.

Торнике Шарашенидзе, руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор:

— Судя по динамике происходящего, я не вижу оснований полагать, что эти протесты достигнут своей цели. Потому что я наблюдаю некую апатию, нигилизм в обществе. Наверное, большинству надоели все эти выступления, митинги. Они считают, что этим ничего не добьешься. Потому что страна уже лет 30 живет митингами, и в конце концов всё надоедает.

Несмотря на то, что очень многим не нравится происходящее с Саакашвили, большинство из них считают, что митингами ничего не добьешься, и потому все эти выступления не достигнут того масштаба, чтобы свергнуть правительство.