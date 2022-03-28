КНДР будет и дальше развивать наступательные вооружения. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает агентство Yonhap News, ссылаясь на СМИ этой республики.

«Мы продолжим достижение цели укрепления потенциала национальной обороны, разработки более мощных ударных средств для оснащения ими нашей Народной армии», — сказал политик.

Ранее это же агентство писало, что разведка и военные Южной Кореи обнаружили, что в КНДР готовятся к испытанию ядерного взрыва.

24 марта береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, в 170 км к западу от побережья префектуры Аомори, и не нанесла какого-либо ущерба.