Президент США Джо Байден выбросил в мусор свою клятву об объединении страны, заявив о «полуфашистской» идеологии среди республиканцев, поддерживающих его предшественника Дональда Трампа, считает бывший главный политический советник американского президента Джорджа Буша-младшего Карл Роув, передает Fox News. По его словам, соответствующее обещание глава государства дал еще во время своей инаугурации в январе прошлого года.

«Его клятва объединить страну, которую он дал США, — он выбросил ее в мусорное ведро. И почему он это сделал? Потому что он хочет победить на этих выборах и готов сказать и сделать все, чтобы достичь своей цели. То есть можно взять 72 млн американцев [проголосовавших на выборах 2020 года за Трампа] и заявить, что они поддерживают фашистскую идеологию. Ему [Байдену] должно быть стыдно», — пояснил Роув.

С точки зрения экс-советника Буша, в Республиканской партии не все поддерживают Трампа, многие не согласны с бывшим президентом и его политикой. Как подчеркнул Роув, это иллюстрирует негативная реакция некоторых республиканцев на беспорядки у Капитолия или несогласие с теорией экс-главы государства о «краже выборов» со стороны демократов.