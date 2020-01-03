Бывший сотрудник ЦРУ Филипп Мэдд уверен, что Иран жестко отреагирует на убийство Сулеймани

Иранцы жестко отреагируют на американский ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Такое мнение высказал в пятницу в интервью телекомпании СNN бывший сотрудник ЦРУ Филипп Мэдд, занимавшийся в период работы в разведке проблемами Ирана.

«Дипломатическая миссия США, военная база или какая-либо компания на Ближнем Востоке, связанная с США, может стать объектом атаки, — считает Мэдд. — Иранцы могут принять очень жесткие меры. Не могу сказать, произойдет ли это в течение двух дней или же нескольких недель, хотя они вряд ли будут выжидать столь долгое время. Но можно ожидать весьма неприятного развития событий». «То, что произошло, окажет очень глубокое воздействие на ситуацию на Ближнем Востоке», — добавил он.

Министерство обороны США в официальном заявлении ранее информировало, что ракетный удар, приведший к смерти Сулеймани, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По утверждению Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Соединенные Штаты возложили на Сулеймани ответственность за то, что он якобы одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде на этой неделе.(ТАСС)