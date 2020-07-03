Бывший президент США назвал аннексию Западного берега «незаконным захватом»

Бывший президент США Джимми Картер раскритиковал желание Израиля аннексировать Западный берег Иордана и назвал его «незаконном захватом земель». Об этом сообщает The Hill.

Картер заявил, что документ, представленный премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху, противоречит нынешнему статусу спорных территорий и нарушает мирное соглашение Израиля и Египта от 1979 года, а также международные договоренности в Осло и Кэмп-Дэвиде.

«Аннексия должна быть остановлена, и израильтяне, и палестинцы должны вернуться к переговорам на основе резолюций Организации объединенных наций (ООН) и предыдущих двусторонних соглашений», — сказал он. По мнению Картера, аннексия будет означать незаконную экспроприацию, то есть принудительное отчуждение палестинской территории.

Бывший президент США также осудил многолетнюю политику Израиля по расширению еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. По словам Картера, создание любого суверенного палестинского государства рядом с Израилем будет невозможно, пока страна не прекратит совершать подобное.

26 июня сообщалось, что Израиль отказался от аннексии территорий Палестины в Иорданской долине, выбрав символический вариант захвата, о чем уведомил президента Палестины Махмуда Аббаса. Уточнялось, что страна намерена ограничиться аннексией двух-трех поселений на Западном берегу реки Иордан. При этом Нетаньяху представил на закрытой встрече четыре варианта захвата территорий.

3 июня Израиль начал подготовку к операции по аннексии Западного берега. Нетаньяху говорил, что осуществление плана по «распространению суверенитета» на эти территории должно начаться 1 июля. По мнению премьера, еврейское государство сейчас впервые с момента основания в 1948 году имеет уникальную историческую возможность утвердить свой суверенитет над Иудеей и Самарией. После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совет безопасности ООН считает эти территории оккупированными, а Израиль же — спорными.

Джимми Картер — 39 президент США от Демократической партии, управлял страной с 1977 по 1981-й. Кроме того, он лауреат Нобелевской премии мира 2002 года и также считается самым долгоживущим лидером США за всю историю.