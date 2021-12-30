Экс-президент Афганистана Ашраф Гани заявил в четверг, что покинул страну 15 августа с целью не допустить уничтожение Кабула в результате боев с представителями радикального движения «Талибан».

«Две разных группировки талибов наступали с двух сторон. Была огромная угроза, что между ними вспыхнет масштабный конфликт, который приведет к разрушению пятимиллионного города и превратит жизнь людей в хаос», — отметил бывший глава государства в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си. По его словам, боевики вначале согласились не входить в Кабул, но «через два часа от этого обещания ничего не осталось». При этом, как признался политик, ныне проживающий в ОАЭ, он не мог представить еще с утра, что 15 августа станет его последним днем в Афганистане.

Гани подчеркнул, что изначально дал согласие на эвакуацию из Кабула только своей жены Рулы и советника по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба, а сам должен был дожидаться приезда специального автомобиля, чтобы поехать на совещание в Минобороны Афганистана. Однако, как утверждает экс-президент, машина так и не приехала: вместо этого к нему пришел глава президентской охраны, рекомендовавший покинуть страну, поскольку существовала реальная угроза жизни главы государства.

В то же время Гани опроверг появлявшиеся в СМИ сообщения о том, что он, улетая из страны, взял с собой огромную сумму денег. «Я хочу категорически заявить, что не вывозил из страны никаких денег. Все знают, как я живу. Что мне делать с деньгами?» — заявил бывший глава государства.