ByteDance планирует создать штаб-квартиру TikTok за пределами США

Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, рассматривает возможность создания штаб-квартиры приложения за пределами США, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя компании.

«ByteDance привержена принципу быть глобальной компанией. В свете текущей ситуации ByteDance оценивает возможность создания штаб-квартиры TikTok за пределами США, чтобы лучше обслуживать наших глобальных пользователей», — говорится в заявлении.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в США рассматривают вопрос о блокировке китайских социальных сетей TikTok и WeChat из-за того, что приложения, предположительно, могут передавать личные данные пользователей властям КНР.

Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение американских властей запретить данный софт из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности, исходящей от руководства КНР.