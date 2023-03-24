Незаконные армянские вооруженные формирования продолжают вести противоправную деятельность на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Был установлен факт прокладывания с привлечением инженерной и специальной техники новой дороги Ханкенди-Кёсалар-Мирзяляр-Туршсу к северу от дороги Ханкенди-Халфали-Туршсу в целях осуществления военных перевозок на боевые позиции незаконных армянских вооруженных формирований.

Осуществление армянской стороной незаконной деятельности в Карабахском экономическом районе Азербайджана, что является грубым нарушением положений трехстороннего заявления, а также невыполнение миротворческим контингентом возложенных на него обязательств, создают предпосылки для роста напряженности в регионе.

Заявляем, что вся ответственность за возможные потери в результате подобных провокаций и незаконных действий лежит на военно-политическом руководстве официального Еревана, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.