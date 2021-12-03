В Берлине во дворе министерства обороны в четверг, 2 декабря, прошла торжественная церемония прощания с покидающей пост главы канцлера ФРГ Ангелой Меркель «Большая вечерняя заря» (Der Große Zapfenstreich). Из-за антикоронавирусных ограничений церемонию провели в ограниченном формате. На ней присутствовали около 200 человек, в том числе — 52 человека, занимавшие посты министров в правительствах, которые возглавляла за 16 лет правления Меркель.

По желанию Ангелы Меркель наряду с христианским гимном XVIII века «Großer Gott, wir loben Dich» («Великий Боже, мы славим тебя») оркестр бундесвера исполнил в ходе церемонии песни легендарных немецких исполнительниц из Западной и Восточной Германии — композицию «Für mich soll’s rote Rosen» («Для меня прольется дождь из красных роз») актрисы и певицы Хильдегард Кнеф и шлягер 1970-х годов «Du hast den Farbfilm vergessen» («Ты забыл цветную пленку») культовой панк-рокерши из ГДР Нины Хаген (Nina Hagen).

Выбор последней композиции Меркель объяснила тем, что эта песня ассоциируется у нее с ее юностью. Кроме того, этот шлягер не просто из бывшей ГДР, а из избирательного округа в земле Мекленбург — Передняя Померания, от которого она много раз избиралась в бундестаг. К этому округу принадлежит остров Хиддензе Балтийском море, и в песне Нины Хаген есть строчка про него: «Еще стояла облепиха на пляже Хиддензе» (Noch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee).

Военный церемониальный акт проводов «Большая вечерняя заря» считается высшей данью уважения, которую вооруженные силы Германии могут отдать гражданскому лицу. Помимо федеральных канцлеров, этот обычай также используется для чествования федеральных президентов и министров обороны во время их ухода с постов. (DW)