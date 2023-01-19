В Бундестаге не поддержали предложение консерваторов проголосовать за поставки танков Leopard в Украину. Этот вопрос немецкие депутаты рассмотрели 19 января.

На сайте Бундестага сообщается, что вопрос поставки Leopard 1 или Leopard 2 Украине рассматривался по инициативе парламентской группы ХДС/ХСС. Ее представители призвали немедленно провести голосование, но не получили поддержку со стороны коалиционных фракций, АдГ и Левой партии.

Так, в АдГ заявили, что «войну невозможно выиграть военным путем», а «левые» хотят вернуться к дипломатии. После «жарких дебатов» вопрос передали в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения. (УНИАН)