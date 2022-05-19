Бундестаг лишил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера части привилегий, которыми после отставки пользуются главы правительства, пишет Bild.

В частности, у Шредера больше не будет офиса в парламенте и сотрудников, оплачиваемых за счет бюджета.

Как отмечает Bild, формальной причиной такого решения было названо то, что бывший канцлер не использует доступные ему помещения и ставки сотрудников. При этом, пишет издание, депутаты Бундестага недовольны тесными связями Шредера с Россией, его даже обвиняют в нанесении ущерба репутации Германии на международной арене.

Права на пенсию Шредера пока не лишили, хотя его соратники по Социал-демократической партии и склоняются к такому варианту. Также бывшему канцлеру по-прежнему будут обеспечивать охрану.

Европарламент почти одновременно с решением о лишении Шредера части привилегий проголосовал за внесение бывшего канцлера ФРГ в санкционный список. Санкции накладывает не Европарламент, но, как пишет Bild, соответствующая резолюция может повлиять на формирование санкционного списка.