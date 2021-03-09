Букингемский дворец выразил беспокойство заявлением Меган Маркл о расизме

Заявления принца Гарри и его жены Меган Маркл о расовых вопросах вызывают беспокойство. Об этом сообщает Букингемский дворец, передает Sky News.

«Вся семья с сожалением узнала о том, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые темы, особенно вопрос расизма, вызывают озабоченность. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке», — говорится в сообщении.

Ранее на телеканале CBS вышло интервью герцога и герцогини Сассекских телеведущей Опре Уинфри. Меган Маркл заявила, что в Букингемском дворце были обеспокоены цветом кожи их сына Арчи. Впоследствии Уинфри уточнила, что слова Маркл о «расизме» в королевской семье не относились к Елизавете II и ее супругу принцу Филиппу.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. (РИА Новости)