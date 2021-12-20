Предварительные результаты по уголовному делу, расследуемому по факту крушения военного вертолета 30 ноября во время учебных полетов, будут обнародованы сегодня.

Как передает АПА, брифинг по этому поводу состоится сегодня в Генеральной прокуратуре.

Как сообщили в Генпрокуратуре, на брифинге на вопросы журналистов ответят первый заместитель генерального прокурора, государственный советник юстиции III категории Эльчин Мамедов, начальник следственного управления Генеральной прокуратуры, главный советник юстиции Немат Авазов, заместитель начальника следственного управления Генеральной прокуратуры, руководитель следственной группы, созданной в связи с крушением вертолета, советник юстиции Санан Пашаев, старший помощник Генерального прокурора по специальным поручениям, советник юстиции Турал Асланов, руководитель пресс-службы, младший советник юстиции Гюнай Салимзаде.