Будут ли перебои с интернетом во время жесткого карантина? – отвечают провайдеры

24 марта 2020 года в связи с распространением коронавируса решением Кабинета министров в Азербайджане был введен режим карантина. 18 мая карантинный режим был смягчен.

Однако это продолжалось недолго. В соответствии с решением Кабинета министров в Баку, Гяндже, Евлахе, Масаллы, Сумгайыте, Джалилабаде, Лянкяран и на Абшероне с 21 июня по 5 июля вновь вводится жесткий карантин.

Многие жители страны во время первого карантина жаловались на перебои в работе Интернета.

С чем были связаны эти перебои, и может ли данная ситуация повториться во время введения жесткого режима карантина?

С этим вопросом мы обратились в две крупнейшие в Азербайджане провайдерские компании Adanet и Baktelekom.

Как заявила сотрудник Adanet Наргиз Мамедова, каждая интернет программа имеет квоту. «Бывает, что эти квоты оказываются заполненными, и это создает перебои в работе Интернета», — сказала она #.

По мнению сотрудника «Горячей линии» Baktelekom Ниджата (к сожалению, он не назвал свою фамилию), перебои в работе Интернета во время карантина были связаны, скорее всего, с перегруженностью интернета. «Ведь во время карантина все находились дома. Во время повторного введения карантина перебои в работе Интернета могут повториться», — считает сотрудник Горячей линии.

С ними не согласен президент Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндуз. По его словам, работа Интернета не должна зависеть от количества пользователей, а также от того, были ли заполнены квоты в различных программах.

По мнению, Османа Гюндуза, пандемия коронавируса доказала, что действующий в Азербайджане интернет – трафик недостаточен для нашей страны.

«Думаю, что Министерство транспорта, связи, высоких технологий обязательно должно сделать выводы и решить эту проблему», — заявил эксперт #.