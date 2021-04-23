Будет создана единая информационная база ветеранов войны

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон «О ветеранах» был вынесен на обсуждение в III чтении.

Как сообщает Report, согласно изменениям, в статью 3 (Ветераны войны) закона добавляется новый пункт.

Согласно новому пункту, орган (учреждение), определенный соответствующим органом Исполнительной власти, ведет в электронной форме реестр ветеранов войны в электронной информационной системе органа (учреждения), определенного соответствующим органом Исполнительной власти, с целью создания единой информационной базы ветеранов войны. Порядок ведения реестра ветеранов войны определяется органом (учреждением), определяемым соответствующим органом Исполнительной власти.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в III чтении.