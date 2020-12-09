Будет ли третья карабахская война? – экс глава МИД Азербайджана

Срок ультиматума, который выдвигала оппозиция Армении Пашиняну, истек вчера днем. Однако, как мы видим, Никол Воваевич сидит и бодрствует в своем кабинете и никуда уходить не собирается, это говорит о том, что позиции у него крепкие.

Но фоне политического противостояния в Армении, знакомясь с мнениями армянских оппозиционеров, понимаешь, что сегодня в армянском политическом поле превалируют реваншистские настроения. Чего стоит ожидать в случае прихода к власти в Армении реваншистов? Есть ли вероятность третьей карабахской войны? На эти и другие вопросы в интервью # ответил экс глава МИД Азербайджана, политолог Тофиг Зульфугаров.

-Как вы оцениваете политические процессы, происходящие сейчас в Армении? Можно ли ожидать новую карабахскую войну, после того, как в Ереване к власти придет пророссийский политик?

— Армения входит в очередную полосу кризиса. Этот кризис не только политический, но и ментальный. Проблема состоит в том, что многолетний политический популизм, который был характерен не только для Пашиняна, но и его предшественников, страна в своих амбициозных декларациях очень сильно оторвалась от реального экономического и демографического потенциала. Когда слышишь мнение того или иного армянского чиновника, такое ощущение, что это мнение представителя какой-то сверхдержавы, а не маленькой страны, где имел место самый большой отток населения среди постсоветских стран. По показателям, Армения опережает даже Латвию, где отток населения был в районе 25%.

В нормальном обществе находящаяся в таком состоянии страна не может позволит себе делать популистские лозунги. Но что мы видим? Армянские политические деятели конкурируют между собой в популизме. Они не хотят учиться на своих ошибках, на уроке, который получил Пашинян от азербайджанской армии, от Турции и России, от Грузии и Ирана.

Все это было неожиданностью для них. После такого армяне вроде должны поумнеть, но эти деятели теперь повторяют те же самые политические ошибки, которые делал Пашинян. У меня складывается впечатление, что и Пашинян, и его оппоненты находятся в параллельной реальности. В такой ситуации остается только жалеть армян, у которых нет адекватных политиков. Эта проблема свойственна не только армянам, но и всем странам региона.

— Но ведь к власти рвутся реваншисты…

— Сейчас Азербайджан полностью восстановил государственную границу с Арменией, и теперь, все что они говорят, нужно воспринимать как голос из-за бугра. Мы пока не видим, чтобы какие-то политические силы в Армении говорили, что нужно выстраивать новую линию взаимоотношений с соседями, надо перевернуть страницу конфронтации с Азербайджаном и использовать этот шанс. Тем более, что и бремя оккупированных территорий от них ушло, и сейчас самое время подумать о развитии собственной страны.

Что касается возобновления возможных военных действий, то я думаю, что до них дошел четкий месседж от Азербайджана о том, что если будет какая-то провокация, то они получат ответ в десятикратном размере. Тут, кстати, нужно вспомнить и слова Владимира Путина о том, что отказ от исполнения совместного заявления, будет катастрофой для Армении. К этому добавить нечего. Если они не прислушаются к его словам, то я думаю, что их ждет еще больше проблем, чем те, с которыми Армения столкнулась месяц назад.

— Возможна ли новая война в случае обострения отношений между Москвой и Анкарой?

— Россия в этом регионе преследует свои собственные интересы, и эти интересы сегодня очень отчетливо видны. У России и Турции очень сложные взаимоотношения с Западом и это, наряду с другими, одно из обстоятельств, которое их сближает. Они ценят друг друга, как партнеры, которые в связке должны решать региональные проблемы.

Элементы конфронтации, которая вносила Армения в отношения между Турцией и Россией реанимировать никто не собирается. Я не уверен, что Армения настолько важная страна для России, что бы она пошла на конфронтацию с Турцией. Если Анкара и Москва и будут конфликтовать, то поводом для этого будет не Армения.

Однако, сегодня Россия и Турция могут договариваться, как, к примеру, договорились по мониторинговому центру в Агдаме. Это говорит о настрое стран, и является показателем того, как Москва и Анкара собираются вести свою политику в регионе. Более того, мы можем сказать, что сейчас и азербайджано-российские отношения находятся на подъеме. Поэтому у Армении просто нет шансов, кроме как кардинально поменять свою политику. Даже если в Армении к власти придет пророссийский политик, внести изменения в уже существующую геополитическую конфигурацию у нее не получится. Да и Россия этого не допустит.