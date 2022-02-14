На днях официальные лица США, ссылаясь на своего президента, распространили такое сообщение, что якобы Россия 16 февраля может начать военное наступление на Украину.

Если учитывать, что президенты, в том числе, и президент США, как правило, не занимаются распространением ложных информаций и информационным шантажом, тогда можно предполагать, что это сообщение Джо Байдена основывается на надежных разведданных.

А так, эта тема, вот, уже несколько месяцев занимает первую полосу информационных сообщений различных СМИ. Президент США почти каждый день заявляет, что граждане его страны должны, как минимум, переехать в Польшу, чтобы потом их можно было оттуда эвакуировать в США. Тогда возникает весьма резонный вопрос: «К чему же нужна такая неразбериха? Разве непонятно, что такие поспешные решения и заявления еще сильнее нагнетают обстановку, создают и усиливают тревогу, а порою, глядишь, даже панику?»

На самом деле, так и есть. Дело в том, что американские и европейские граждане, дислоцированные в Украине, сыграли роль сдерживающего фактора – до тех пор, пока они находились в Украине, они служили дополнительным препятствием для Москвы.

Но США вовсе не намерены рисковать жизнью собственных граждан. А это значит, что уже предполагается, что возможная война между Киевом и Москвой, будет, как говорится, широкомасштабной.

А знаете ли, что тут является более интересным? Во время известной грузинской войны так не было. Тогда США и страны Европы в течение одного дня смогли остановить военные действия Москвы против Тбилиси, причем, исключительно дипломатическими усилиями. Теперь же в их заявлениях чувствуется тревога, даже паника. Иногда они даже кажутся противоречивыми и нелогическими. Например, с одной стороны заявляется, что Вашингтон даже для эвакуации собственных граждан не пошлет в Украину своих военных, с другой стороны же сообщается, что США и страны Европы строго предупреждают Москву о том, что в случае начала военных действий против Киева ответ стран НАТО будет строгим, возможно, даже адекватным.

Интересно, каким будет ответ США или стран НАТО? Иногда создается такое впечатление, что США очень хотят, чтобы Москва начала военные действия против Украины. Зачем это им? Видимо, после этого начнется глобальная холодная война против России, и украинский кризис станет второй афганской войной.

Если до этого не было бы югославской войны, мы никогда не поверили бы, что чуть ли в центре Европы возможна кровавая война. Но югославская война случилась. И интересным является то, что НАТО своевременно вторгся в югославский кризис и положил конец кровавым действиям Сербии. Но теперь кажется, что альянс опасается повторить то же против России.

А что думают русские? Интересно, что они не подтверждают и не отрицают информацию Байдена. Чувствуется, что в Москве хотят войны, потому что в одном из последних интервью президент В.Путин завил, что Киев во всех своих доктринальных документах отмечает, что намерен вернуть Крым и Восточную Украину. А это значит, что Украина когда-то начнет войну против России.

Плюс, в Москве твердо решили, что они могут остановить расширение НАТО на Восток оккупацией Украины. Правда, пока неизвестно, когда же Украина станет членом НАТО? Но и без этого наблюдается заметное продвижение натовской военной инфраструктуры к границам Украины…

Будет ли война? Однозначно трудно сказать. Но думается, что в ближайшем будущем этого не случится. Вдобавок, в США и Европе должны знать одно: оккупация Россией Украины будет означать реализацию российских планов по восстановлению СССР, про который в Кремле никогда не забывали. Об этом даже начал говорить президент Беларуси. Он, почему так старается?

Наверное, после известных казахстанских событий Александр Лукашенко чувствует себя важной политической персоной – ведь, решение об отправке «миротворческих сил» ОДКБ в Казахстан приняли Путин и Лукашенко!

Плюс, вероятно, «батька» думает, что, если восстановится СССР, может начаться и у него «вторая политическая» жизнь– глядишь, он еще пару лет останется «первым секретарем» Беларуси.