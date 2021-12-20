Очень интересно развивается тема — бывший посол США в России Майкл Макфол опубликовал на своей странице в Твиттере ответ на выдвинутые Кремлем условия по проекту переговоров с США и НАТО «о гарантиях безопасности». Об этом сообщает Грузия Online.

Главные условия Макфола для Кремля таковы – Россия должна вывести свои войска из Молдовы, Грузии и Украины и восстановить суверенитет этих стран.

«Теперь, когда Путин опубликовал свои идеи по новому соглашению о европейской безопасности, позвольте мне представить некоторые дополнительные пункты проекта соглашения.

Статья 1: Россия соглашается вывести войска из Молдовы и восстановить полный суверенитет этой европейской страны.

Статья 2: Россия соглашается вывести свои войска из Грузии, отказывается от признания независимости Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальский регион-ред.) и восстановить суверенитет Грузии.

Статья 3: Россия соглашается вывести войска из Украины, возвращает Крым Украине, прекращает поддерживать сепаратистские силы в Украине и восстанавливает полный суверенитет этой европейской страны.

Статья 4: Россия соглашается вывести ракеты «Искандер» из Калининграда.

Статья 5: Признавая важность защиты личной и национальной безопасности, Россия соглашается приостановить операции по убийству любого человека, проживающего в Европе, будь то Великобритания, Германия или Россия.

Статья 6: Россия подтверждает свою приверженность уже подписанным соглашениям, включая Заключительный Хельсинкский акт, Парижскую хартию и Будапештский меморандум 1994 года.

Могу добавить еще, но для начала переговоров достаточно.

P.S. Признаю, что в пунктах этого проекта отсутствуют детали (потому что это Twitter!) и они могут подвергаться различным толкованиям, но именно для этого и ведутся переговоры. Путин выложил список своих пожеланий. Вот мои пожелания. Теперь начнем переговоры между этими двумя документами», – пишет Майкл Макфол.

Это очень правильная и своевременная издёвка. Фактически посол макает обитателей Кремля головой в собственные отходы жизнедеятельности. Весьма интересно, будет ли хоть какой-то ответ на эти взвешенные требования со стороны официальной Москвы? Осмелятся ли они вступить в такой, скорее всего, заведомо проигрышный для себя диалог на международном медиа-пространстве? И может быть, Макфола поддержат своими выступлениями и другие политики Запада.

Ситуацию по просьбе # прокомментировали известные иностранные эксперты.

Амиран Хевцуриани, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета:

— Начнем с того, что 17 декабря Кремль через МИД фактически предъявил ультиматум Западу: Москва призывает НАТО и США вернуть войска и вооружения на позиции до 1997 года, то есть до вступления стран Восточной Европы в НАТО. Москва также настаивает на прекращении расширения альянса и недопущении к нему Украины. Согласно проекту, НАТО должно приостановить военные действия в Украине, в Восточной Европе, на Кавказе и в Средней Азии.

То есть что мы получили? Москва, воодушевленная слабостью и инфантилизмом, проявленными Западом в последние годы, уже переходит в наступление, разделяя Европу на сферы влияния. Во всяком случае, лично я так вижу события. Поэтому заявление такого опытного дипломата, как Майкл Макфол, своевременное и адекватное. Макфол в собственном заявлении показал, какой тон нужен для разговора с Кремлем. Будем надеяться, что нынешние лидеры Запада последуют его примеру. Конечно, в Москве понимают и содержание, и цену заявления Макфола, однако они не отклонятся от избранного курса, пока не увидят реального единства и решительных встречных шагов Запада. Теперь очередь за Западом: он либо сдается и спокойно наблюдает за созданием нового «русского мира», или немедленно примет меры и задушит амбиции Кремля.

Евген Магда, директор Института мировой политики (Украина):

— Я думаю, что позиция Майкла Макфола, одного из архитекторов перезагрузки отношений между Соединенными Штатами и Россией во времена президентства Обамы, является единственно возможной в нынешней ситуации. Потому что те требования, которые озвучил российский МИД, на самом деле являются ультиматумом, и позитивная реакция на хотя бы один пункт из предложенных будет очень серьезным поражением и НАТО, и Соединенных Штатов. И я очень надеюсь, что и в Вашингтоне, и в Брюсселе это понимают. Собственно говоря, Россия, исходя из этого расчета, и делала подобное предложение, чтобы ей отвечали, чтобы втянулись в такую дискуссию с ней.

Я также понимаю, что следующим шагом будет эскалация напряженности на границах с Украиной, а возможно и показательное размещение ядерного оружия в Калининградской области и в оккупированном РФ Крыму. Россия сознательно идет на эскалацию напряженности и таким образом стремится показать всему миру, что она хочет быть равной с ведущими странами мира, что она хочет вернуться в статус одного из ведущих государств. Но мы при этом должны осознавать, что потакание агрессору это всегда проблема для всего цивилизованного мира.