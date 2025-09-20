НАТО должно жестко реагировать на российские провокации, подобные вчерашнему залету истребителей в воздушное пространство Эстонии. В частности в таких ситуациях можно сбивать российские самолеты. Об этом в эфире чешского телевидения заявил президент страны Петр Павел, которого цитирует Echo24.

«Я должен назвать это крайне безответственным поведением, ведь нарушение воздушного пространства — это повод для активации защитных механизмов и, следовательно, сбития такого самолета. А этого никто ни с нашей стороны, ни с российской не хотел бы», — сказал Павел.

Чешский президент напомнил, что Турция прибегала к жесткой реакции на российские провокации, сбив российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года во время войны в Сирии.

Павел отметил, что во времена своей работы на посту председателя Военного комитета НАТО он как-то прямо спросил россиян, зачем они постоянно устраивают подобные провокации. Россияне ему ответили: «Потому что мы можем».

«Они испытывают нашу стойкость, нашу решимость защищаться. Я думаю, что мы должны быть чрезвычайно твердыми в том, что если будет нарушение правил, мы должны адекватно на них реагировать, в том числе и военным путем. Россия очень быстро поймет, что сделала ошибку, что перешла допустимые границы. Но, к сожалению, она действительно балансирует на грани конфликта, но уступить злу просто невозможно», — сказал чешский президент.

Как пишет Echo24, Петр Павел не единственный в Чехии, кто хочет видеть более решительный ответ НАТО на российские провокации. Похожее мнение накануне высказал и бывший министр финансов страны Мирослав Калоусек.

«Я очень хотел бы, чтобы консультации в соответствии со статьей 4 привели к четкому сообщению НАТО Кремлю: «В следующий раз в воздушном пространстве любой из наших стран мы будем стрелять сразу и без предупреждения». Я не верю, что россияне способны понять другую точку зрения», — написал Калоусек в социальной сети X.