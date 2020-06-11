БТА: В бакинских автобусах возобновлена работа кондиционеров

В бакинских автобусах возобновлена работа кондиционеров, сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).

После обсуждений, проведенных с TƏBİB, принято решение о работе в автобусах системы кондиционирования.

Работа систем кондиционирования будет осуществляться с учетом правил, рекомендованных специалистами: «В связи с этим компаниям-перевозчикам даны соответствующие поручения, и будет обеспечена поэтапная работа систем кондиционирования».

В Агентстве также напомнили, что в центрах по транспортному обмену, остановках и автобусах обязательно необходимо пользоваться медицинскими масками.

| 2020-06-11T11:09:23+04:00 11 июня 2020, 11:29|12345 (Пока оценок нет)
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