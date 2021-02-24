БТА о ситуации на дорогах в связи со снежной погодой

Снежная погода и метель, наблюдаемые со вчерашнего вечера, затруднили движение транспортных средств на дорогах Баку, сказал глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает в среду Trend.

По его словам, на ряде направлений, в частности на подъемах и спусках, на мостах и выездах из тоннелей проезжая часть покрылась льдом: «В данный момент, в основном, на проспектах Гейдара Алиева (боковая дорога) и Зии Буниятова наблюдается плотный транспортный поток. С утра в соответствии с графиком на линии выведены автобусы всех регулярных маршрутов, которые движутся на минимальной скорости».

Агаев отметил, что в Центре обмена транспорта «Кёроглу» осуществляются меры по обеспечению безопасного движения транспорта и пешеходов, расчищаются въезд и выезд, лестницы Центра,

Он призвал участников дорожного движения к повышенной осторожности: «Водителям необходимо соблюдать скорость и учитывать метеорологические факторы. Пешеходов просим, переходя дорогу, пользоваться пешеходными переходами».

| 2021-02-24T10:29:21+04:00 24 февраля 2021, 10:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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