Певица Бритни Спирс в Instagram вновь заявила о претензиях к своей матери Линн Спирс.

Она потребовала посадить в тюрьму тех, кто ответственен за ее 13-летнее нахождение под опекой отца. «За все плохое, что они мне причинили, они все должны отправиться за решетку. Да, включая мою набожную мамочку. Я привыкла не выносить сор из избы и молчать, но не в этот раз», — написала Бритни Спирс.

13 ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опеку отца Спирс, которая длилась 13 лет. Звезда утверждала, что Джейми ограничивал ее круг общения, заставлял работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволял забеременеть.

Бритни уже заявляла, что именно мать подала отцу идею оформить на нее долгую опеку. Певица не сомневается, что родительница разрушила ее жизнь.