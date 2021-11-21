Певица Бритни Спирс негативно высказалась о поведении исполнительницы Кристины Агилеры. Об этом сообщает Page Six.

Издание отмечается, что Спирс обвинила Агилеру во лжи за отказ ответить на вопрос журналистов о ее освобождении от опекунства.

«Отказ говорить, когда ты знаешь правду, равносилен лжи», — рассказала Спирс.

Она также поблагодарила исполнительницу Леди Гагу, которая накануне выступила со словами поддержки.

«Спасибо тебе за то, что ты действительно нашла время сказать что-то столь доброе. Ты заставила меня плакать», — поделилась Спирс.

Ранее Бритни Спирс заявила о претензиях к своей матери Линн Спирс.

Она потребовала посадить в тюрьму тех, кто ответственен за ее 13-летнее нахождение под опекой отца.

«За все плохое, что они мне причинили, они все должны отправиться за решетку. Да, включая мою набожную мамочку. Я привыкла не выносить сор из избы и молчать, но не в этот раз», — написала Бритни Спирс.

13 ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опеку отца Спирс, которая длилась 13 лет. Звезда утверждала, что Джейми ограничивал ее круг общения, заставлял работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволял забеременеть.