Британцы выступили за сокращение зарплаты Джонсона из-за COVID-19

Респондентам предложили ответить на вопрос, должны ли политики сократить зарплату на 10%. Согласно результатам исследования, 75% отпрошенных ответили на этот вопрос утвердительно, 13% — посчитали, что это необязательно, 11% затруднились ответить.(РИА Новости)