Британцы выступили за сокращение зарплаты Джонсона из-за COVID-19

Три четверти британцев считают, что вслед за мэром Лондона премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также другие министры страны, должны сократить себе зарплату в знак солидарности с миллионами рабочих, пострадавших из-за мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу британского издания Daily Mail.
Респондентам предложили ответить на вопрос, должны ли политики сократить зарплату на 10%. Согласно результатам исследования, 75% отпрошенных ответили на этот вопрос утвердительно, 13% — посчитали, что это необязательно, 11% затруднились ответить.(РИА Новости)