Британцу удалили девятикилограммовую почку

Врачи удалили жителю британского Басингстока Дейву Уотли почку весом 9,5 килограмма, сообщает Врачи удалили жителю британского Басингстока Дейву Уотли почку весом 9,5 килограмма, сообщает The Sun

В 2002 году мужчине поставили диагноз поликистоз почек. Из-за болезни вес органа увеличивался, так как в нем формировались заполненные жидкостью мешочки.

Семь лет назад Уотли удалили одну из почек, она весила 7,5 килограмма. Спустя два года ему пересадили донорский орган. В этом месяце британцу удалили вторую больную почку. Ее диаметр составлял 30 сантиметров.