В Англии заместителя командующего Королевскими ВВС отстранили от должности после того, как он голым прогулялся в своем саду, сообщает The Sun.

Как пишут СМИ, на 54-летнего маршала авиации Эндрю Тернера пожаловались соседи, испугавшиеся голого мужчину. По их словам, они были шокированы и возмущены поведением военнослужащего — якобы тот стоял и наблюдал за ними, подшучивая.

В ходе разбирательств Тернера отстранили от работы, допросили в полиции и обязали принести соседям извинения. По информации источников, британец написал им письмо, в котором была только одна строчка. Позже в сообщении, которое отправили всем командирам частей ВВС, сообщили, что Эндрю покинул пост по личным обстоятельствам.(Газета.Ru)