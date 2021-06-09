Переговоры в Лондоне между делегациями Великобритании и ЕС относительно протокола по Северной Ирландии, заключенного в рамках соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава объединения, не приблизили стороны к компромиссу. Об этом в среду заявил представитель главы британского правительства Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост.

«На встрече не был осуществлен какой-либо прорыв. В то же время нельзя говорить и о провале: мы собираемся продолжить переговоры. Что нам действительно нужно, так это в скором времени найти решения, которые способствуют сохранению мира в Северной Ирландии и нормализуют обстановку в регионе», — отметил Фрост, комментарий которого по итогам встречи с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, продлившейся 3,5 часа, был показан по британским телеканалам.

«Проблема заключается в том, что протокол имплементируется в том виде, который приводит к неразберихе в Северной Ирландии. Сегодня у нас прошла честная беседа относительно сложившейся ситуации», — сказал Фрост. По его мнению, «ЕС настаивает на том, что нам необходимо максимально строго следовать положениям протокола». «Однако реальность такова, что это очень сбалансированный документ, который был составлен для поддержания мирного процесса и затрагивает очень чувствительные политические аспекты Северной Ирландии», — подчеркнул он.