Британские ученые заявили о несовершенности первых вакцин от COVID-19

Вакцины от коронавируса первого поколения могут действовать не для всех, быть несовершенными и лишь уменьшать симптомы заболевания, а не предотвращать заражение, заявила глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцине от COVID-19 Кейт Бингэм, сообщает РИА Новости.
«Первое поколение вакцин, скорее всего, будет несовершенным, мы должны быть готовы, что они могут не предотвращать заражение, а, скорее, уменьшать симптомы, и даже тогда могут работать не для всех или не на длительный период», — приводит слова Бингэм научный журнал Lancet, добавив, что вакцина от коронавируса – самая ожидаемая в истории.
Глава рабочей группы также отметила, что сейчас неизвестно, появится ли в Великобритании вакцина от COVID-19 или нет, и призвала не испытывать излишнюю уверенность и оптимизм.