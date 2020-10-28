Британские ученые заявили о несовершенности первых вакцин от COVID-19

«Первое поколение вакцин, скорее всего, будет несовершенным, мы должны быть готовы, что они могут не предотвращать заражение, а, скорее, уменьшать симптомы, и даже тогда могут работать не для всех или не на длительный период», — приводит слова Бингэм научный журнал Lancet, добавив, что вакцина от коронавируса – самая ожидаемая в истории.