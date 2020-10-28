Британские ученые заявили о несовершенности первых вакцин от COVID-19

Вакцины от коронавируса первого поколения могут действовать не для всех, быть несовершенными и лишь уменьшать симптомы заболевания, а не предотвращать заражение, заявила глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцине от COVID-19 Кейт Бингэм, сообщает РИА Новости.

«Первое поколение вакцин, скорее всего, будет несовершенным, мы должны быть готовы, что они могут не предотвращать заражение, а, скорее, уменьшать симптомы, и даже тогда могут работать не для всех или не на длительный период», — приводит слова Бингэм научный журнал Lancet, добавив, что вакцина от коронавируса – самая ожидаемая в истории.

Глава рабочей группы также отметила, что сейчас неизвестно, появится ли в Великобритании вакцина от COVID-19 или нет, и призвала не испытывать излишнюю уверенность и оптимизм.
| 2020-10-28T08:17:37+04:00 28 октября 2020, 10:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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