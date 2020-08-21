Британские археологи считают, что нашли древнейшие произведения искусства

В 2015 — 2018 годах археологи из Великобритании обнаружили десять каменных фрагментов возрастом от 14 до 23 тысяч лет, на которых были изображены рисунки. После проведенных исследований ученые пришли к выводу, что эти предметы — самые ранние произведения искусства, найденные на Британских островах. Результаты их работы недавно были опубликованы в журнале Plos One.

Камни, украшенные абстрактными рисунками, были найдены на археологическом участке Les Varines на юго-востоке острова Джерси. Как полагают ученые, древние произведения искусства могут быть частями декоративных табличек или доисторических плакеток.

Археологи обнаружили каменные фрагменты, которые могут быть самыми ранними произведениями искусства на Британских островах

Эксперты считают, что их сделали мадлены — охотники-собиратели, населявшие всю Европу в конце последнего Ледникового периода. Древние люди, проживавшие на острове Джерси, вероятно, были колонизаторами и первопроходцами региона. Поэтому не исключено, что таблички они создавали для того чтобы сделать символические отметки, связанные с этими местами.

«Эти гравированные каменные фрагменты представляют собой захватывающее и редкое свидетельство художественного самовыражения Мадленской культуры», — прокомментировала доктор Шанталь Коннеллер из Ньюкаслского университета.

Проанализировав тонкие линии, многие из которых — это изогнутые и концентрические узоры, ученые пришли к выводу, что орнамент был сделан с помощью специальных каменных инструментов, и, возможно, одним и тем же мастером.

И хотя большинство рисунков — чистая абстракция, на некоторых изображены животные, пейзажи и люди.

«Это убедительно свидетельствует о том, что найденные фрагменты целенаправленно создали для художественного оформления», — уверена доктор Сильвия Белло из Музея естествознания в Лондоне.