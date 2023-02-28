Британские военные открыли в Турции службу психиатрической помощи для жертв землетрясений. Об этом сообщает Forces.Net.

Психиатры входят в состав 16-го медицинского полка, который развернул полевой госпиталь в Тюркоглу, недалеко от эпицентра землетрясения. Там сейчас работает более 70 врачей, которые помогают турецким бригадам скорой помощи.

Психиатры работают через переводчиков и передают все дела пациентов местной службе охраны психического здоровья, чтобы, когда их командировка закончится, местные жители могли продолжать получать медикаменты.

Один из врачей, капитан Ричард, рассказал изданию, что местные жители борются с эмоциональным стрессом.

«Люди здесь потеряли все — дом, в котором они жили, разрушен, члены семьи и друзья могли быть убиты или серьезно ранены, а инфраструктура повседневной жизни исчезла. Люди испытывают чувство утраты, горя и страха перед возможными новыми землетрясениями, что вызывает стресс и тревогу», — рассказал капитан.

Кроме того, армейские психиатры оказывают помощь военным, которые участвуют в разборе завалов.

«Для военнослужащих, переброшенных в Турцию, это высокий темп и большая загруженность, поэтому существует вероятность стресса и выгорания. Существует также риск вторичной травмы — когда вы имеете дело с ранеными и слышите об ужасных трагедиях, которые пережили люди, вы можете сами начать принимать их мысли, чувства и страхи», — сказал капитан Ричард.

Отмечается, что все британские военнослужащие, которые возвращаются из зарубежных операций, получают пакет услуг по управлению посттравматическим стрессом (POSM), чтобы быстрее вернуться к привычным обязанностям. (Газета.Ру)