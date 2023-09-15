Великобритания в координации с США, Канадой и Австралией ввела санкции против иранских чиновников в связи с якобы имеющим место принуждением женщин к ношению хиджаба. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, были введены в отношении министра культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммада Мехди Эсмаили, его заместителя Мохаммада Хашеми, мэра Тегерана Алирезы Закани и официального представителя иранской полиции Саида Монтазера оль-Махди. Также под санкции подпала тегеранская компания Arvan Cloud, которая в заявлении британского МИД названа «ключевым партнером Министерства информационно-коммуникационных технологий Ирана».