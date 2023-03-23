Британские власти сняли санкции с первого заместителя директора Федеральной службы безопасности России, генерал-полковника Сергея Королева. Это произошло всего через месяц после того, как его имя было добавлено в черный список, отмечает ТАСС.

Обновленная версия документа, опубликованного на сайте Министерства иностранных дел Великобритании, уже не содержит его имени. В комментарии к документу лишь отмечается, что один из более чем 1500 фигурантов санкционного списка был исключен. Пояснений, почему Лондон принял такое решение, не дается.

Ранее Королев был включен в черный список из-за своей своего участия в наблюдательном совете «Росатома». При этом в обосновании санкций не указывалось, что он также является первым заместителем директора ФСБ. Британские власти запретили ему въезд в страну и заморозили его активы, утверждая, что «что он получает выгоду за счет поддержки российского правительства» с помощью своей должности в госкорпорации.