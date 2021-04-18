Британия призвала Россию обеспечить Навального независимой медпомощью

Британия глубоко обеспокоена сообщениями о «неприемлемом обращении» с оппозиционером Алексеем Навальным, требует пустить к нему независимого врача, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя МИД Великобритании.
«Великобритания глубоко обеспокоена сообщениями о неприемлемом обращении с Алексеем Навальным и продолжающемся ухудшением его здоровья. Господину Навальному должен быть немедленно предоставлен доступ к независимой медицинской помощи. Мы вновь повторяем призыв немедленно освободить его из политически мотивированного заключения», — говорится в заявлении.(РИА Новости)
| 2021-04-18T21:03:03+04:00 18 апреля 2021, 22:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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