Британия призвала Россию обеспечить Навального независимой медпомощью

Британия глубоко обеспокоена сообщениями о «неприемлемом обращении» с оппозиционером Алексеем Навальным, требует пустить к нему независимого врача, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя МИД Великобритании.

«Великобритания глубоко обеспокоена сообщениями о неприемлемом обращении с Алексеем Навальным и продолжающемся ухудшением его здоровья. Господину Навальному должен быть немедленно предоставлен доступ к независимой медицинской помощи. Мы вновь повторяем призыв немедленно освободить его из политически мотивированного заключения», — говорится в заявлении.(РИА Новости)