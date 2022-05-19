Новый пакет британской военной помощи Украине на $1,62 млрд среди прочего будет включать дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники. Об этом сообщили в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона, после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Премьер-министр рассказал, что для оказания Украине поддержки в обеспечении обороны среди прочего будут поступать дальнобойная артиллерия, ракеты класса «берег — корабль», а также беспилотные летательные аппараты», — говорится в сообщении.

В канцелярии британского премьера отметили, что Джонсон обсудил с Зеленским тему роста мировых цен на продовольствие из-за украинского кризиса и возможности открытия каналов поставок зерна с Украины.

Помимо этого там подчеркнули, что помимо этих тем политики затронули прогресс на переговорах с Россией, а также договорились усилить взаимодействие с союзниками, включая США, Францию и Германию.