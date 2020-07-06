Британия откажет Huawei в участии в создании сетей 5G

Британские власти намерены положить конец участию китайской телекоммуникационной компании Huawei в создании национальной телефонной сети 5G, сообщили британские СМИ, отметив, что подобное развитие событий еще больше ухудшит отношения Лондона с Пекином, но вызовет удовлетворение Вашингтона.

Ожидаемому изменению политики предшествовала переоценка рисков прослушивания, проведенная британским Национальным центром кибернетической безопасности (НЦКБ), сообщила газета Sunday Telegraph.

Британские официальные лица подтвердили «Голосу Америки» точность газетной публикации.

Ранее НЦКБ полагал, что рисками, связанными с Huawei, можно управлять и снижать их, с чем были не согласны американские разведслужбы. Введение в июне новых американских ограничений на Huawei изменило картину, предупредил НЦКБ.

Руководство британской спецслужбы пришло к выводу, что санкции, не позволяющие Huawei использовать компоненты и полупроводники, основанные на американской интеллектуальной собственности, означают, что китайской компании придется использовать элементы, «к которым нет доверия», что увеличивает риски безопасности.