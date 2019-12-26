Британия направила свой корабль в Ла-Манш для слежки за российским судном

Британский патрульный корабль HMS Tyne 24 декабря был экстренно вызван в пролив Ла-Манш, через который проходил учебный российский корабль «Перекоп». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Королевский военно-морской флот.

В ведомстве отметили, что HMS Tyne прибыл в пролив для наблюдения за российским кораблем, его деятельностью в областях, «представляющих национальный интерес».

Известно, что 26 декабря британское судно вернулось в порт своего базирования.

В ведомстве подчеркнули, что в период рождественских праздников свыше 3,5 тыс. военнослужащих ВМФ, морских пехотинцев и ВВС дежурят или готовы в кратчайшие сроки отправиться к месту несения службы.