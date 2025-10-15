Контрразведывательная служба MI5 разработала руководство для британских политиков по противодействию шпионам из России, Китая и Ирана, сообщается на сайте правительства королевства. Спецслужба предупредила членов обеих палат парламента и их сотрудников, а также офицеров полиции, что им необходимо остерегаться соглядатаев, которые стремятся выудить секретные сведения, имеющие критическое значение для национальной безопасности. Деятельность шпионов из трех упомянутых стран также нацелена на попытку подорвать британскую демократию, подчеркивается в руководстве.

В документе указывается, что злоумышленники могут пытаться собрать сведения о членах парламента и их коллегах с помощью шантажа, фишинговых атак и установления долгосрочных отношений с ними. Шпионы будут пытаться сблизиться с британскими политиками через интернет и во время их поездок за границу, а также предпринимать усилия для получения доступа и влияния через «финансовые пожертвования». «Сотрудники иностранных разведок часто действуют скрытно, используя профессиональные сети и личные уязвимости для усиления влияния», — заявил госминистр безопасности Британии Дэн Джарвис.

Британские политики разных уровней могут стать объектом влияния шпионов в связи с их доступом к закрытой информации, способности формировать политику или общественное мнение, отметили в MI5. «Когда иностранные государства крадут жизненно важную информацию Великобритании или манипулируют нашими демократическими процессами, они не просто наносят ущерб нашей безопасности в краткосрочной перспективе, они подрывают основы нашего суверенитета и способность защищать интересы наших граждан», — заявил руководитель MI5 Кен МакКаллум.

В спецслужбе в качестве примера воздействия иностранных разведок на британских политиков привели примеры предыдущих таких случаев. Речь, в частности, идет о деле бывшего члена Европарламента Натана Гилла, который признался в получении денег за пророссийские заявления в законодательном органе ЕС, а также юристки Кристин Ли, которая сотрудничала с подразделением компартии Китая.

Руководство от MI5 по безопасности было разработано через месяц после провала дела в отношении двух британцев, обвиненных в шпионаже за парламентариями Великобритании в пользу Пекина. Главный прокурор королевства заявил, что обвинения были сняты в связи с отказом правительства признавать КНР «врагом» и «угрозой национальной безопасности». (moscowtimes.ru)