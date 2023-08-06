По крайней мере половина российских десантников, которые были отправлены на войну в Украину в прошлом году, уже погибли, или получили ранения. Об этом свидетельствуют данные, случайно озвученные российской же стороной, сообщает британская разведка.

Британцы обратили внимание на заявление командующего Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковника Михаила Теплинского. В видео-поздравлении ко «Дню ВДВ» 2 августа он в частности сообщил, что за время вторжения 8500 десантников получили ранения и впоследствии вернулись в строй или вообще отказались покинуть линию фронта.

Он не назвал количество погибших десантников, а также тех, кто получил слишком серьезные ранения и уже не смог вернуться в строй. Тем не менее, это видео российская цензура быстро удалила со всех официальных каналов Минобороны России.

«Экстраполяция данных Теплинского подтверждает оценку, что по крайней мере 50% из 30 000 десантников, которые были направлены в Украину в 2022 году, были убиты или ранены», – считает британская разведка. (unian.net)