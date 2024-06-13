​​Турецкая разведка MİT раскрыла агентов израильской внешней разведки Моссад, которые занимались слежкой в Турции и Европе.

Об этом сообщает турецкий новостной сайт Sabah. Отмечается, что эти лица были задержаны еще в апреле в Стамбуле.

Издание получило подробности текущего расследования по этому делу. По сведениям, в составе шпионской группировки насчитывалось 9 человек, 8 из которых были задержаны в 2023 г. Шестеро из них находятся под стражей по обвинению в получении конфиденциальной государственной информации, а также в политическом и военном шпионаже. Один из участников группы, родом из Ливана, находится в розыске.

Согласно Sabah, руководителем шпионской группировки являлся Ахмет Эрсин Тумлуджалы, владелец страховой компании. Вместе с ним операции Моссада осуществляли члены его семьи. Их обязанности включали в себя проведение слежки и фотографирование лиц, интересующих израильскую разведку, на территории Германии, Турции, Грузии и Ливана. Также отмечается, что Тумлуджалы организовывал встречи с координаторами Моссада в различных странах Европы. По информации издания, за свою «шпионскую деятельность» он получил €300.000.