Руководство Минобороны ограничило поездки депутатов на фронт. Теперь законодатели смогут попасть на войну в Украину только с личного разрешения главы ведомства Сергея Шойгу или начальника Генштаба Валерия Герасимова, пишет РБК со ссылкой на источники в Госдуме.

По их словам, это касается «посещения воинских частей и подразделений». Требование довели до депутатов после письма Шойгу на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.

При этом парламентарии смогут продолжать ездить в аннексированные регионы и встречаться с военными на «нейтральной территории». Согласовывать поездки будет руководство Госдумы.

По словам одного из собеседников, руководство Минобороны недовольно пиаром чиновников в прифронтовой зоне, которые «постоянно устраивают шоу». Второй источник подтвердил, что вопросы возникли к тем, кто «фотографируется возле танков и пушек». При этом в письме Шойгу не содержалось конкретных фамилий, утверждают собеседники издания. (moscowtimes.ru)