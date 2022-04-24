Правительство Великобритании собирается впервые за последние 30 лет начать добычу угля на новой шахте для снижения зависимости от российских энергоресурсов. Об этом сообщает газета Daily Telegraph, которая ссылается на источники в правящей Консервативной партии.

Собеседники издания утверждают, что министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув выступает за разработку будущей угольной шахты в городе Уайтхейвен в графстве Камбрия на северо-западе Англии.

В правительстве Великобритании убеждены в том, что это предприятие даст возможность обеспечить углем основные сталелитейные заводы Соединенного Королевства в текущих условиях антироссийских санкционных мер.

В публикации отмечается, что муниципальные власти выдали разрешение на строительство такого объекта еще в октябре 2020 года, но после критики со стороны оппозиции и защитников окружающей среды правительство Великобритании инициировало новую проверку целесообразности указанного проекта.

На шахте планируют добывать коксующийся уголь, 40% импорта которого в королевство до недавнего времени приходилось на Россию.(ТАСС)