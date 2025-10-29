В турецком городе Игдыр двое рабочих азербайджанского происхождения пострадали, упав в шахту лифта на стройплощадке.

Инцидент был зафиксирован в районе Топджулар.

По предварительной информации рабочие Бабак Н. и Сянан Ф. получили травмы после падения. На место происшествия прибыли сотрудники управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Пострадавшие были эвакуированы и доставлены в Государственную больницу города. Несмотря на усилия врачей, Бабак Н. от полученных тяжёлых травм скончался. Лечение второго пострадавшего продолжается.

По факту ведется расследование.